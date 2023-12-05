«Вашингтон» пропустил пять голов за 10 минут, проиграв первый период со счётом 0:5

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода хозяева впереди — 5:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пять голов «койотов» в первом периоде уложились в 10-минутный интервал времени. Счёт в матче был открыт на девятой минуте, когда хозяева реализовали большинство — отличился Логан Кули. Следом точными бросками отметились Майкл Карконе (11-я минута), Ник Шмальц (15, 18) и Джейсон Цукер (19).

В ходе стартового отрезка гости произвели замену вратаря. После третьей пропущенной шайбы основной голкипер «Кэпиталз» Дарси Кемпер уступил место на последнем рубеже Чарли Линдгрену. Кемпер совершил два сейва после пяти бросков, Линдгрен — три сейва после пяти бросков.