Андрей Василевский оформил свой первый шат-аут в нынешнем сезоне

Сегодня, 5 декабря, «Тампа-Бей Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арене» завершилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил по ходу матча 25 спасений, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Таким образом, Василевский оформил шат-аут, который стал для него первым в нынешнем сезоне НХЛ. Всего в активе россиянина в этом розыгрыше теперь шесть сыгранных матчей.

Напомним, Василевский недавно восстановился от повреждения

После 26 матчей «Тампа» занимает восьмое место в Восточной конференции с 27 очками. «Даллас» расположился на пятой строчке Западной конференции, набрав 31 очков в 23 играх.