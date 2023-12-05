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В матче с «Вашингтоном» «Аризона» установила новый рекорд клуба в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода хозяева впереди — 5:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стоит отметить, что «Аризона» впервые в своей истории выигрывает первый период матча НХЛ со счётом 5:0.

Примечательно, что пять голов «койотов» в первом периоде уложились в 10-минутный интервал времени. Счёт в матче был открыт на девятой минуте, когда хозяева реализовали большинство — отличился Логан Кули. Следом точными бросками отметились Майкл Карконе (11-я минута), Ник Шмальц (15, 18) и Джейсон Цукер (19).

По ходу первого периода гости произвели замену вратаря. После третьей пропущенной шайбы основной голкипер «Кэпиталз» Дарси Кемпер уступил место на площадке Чарли Линдгрену.