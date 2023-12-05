Сидни Кросби единолично стал лучшим бомбардиром в матчах с «Филадельфией» в истории НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «лётчиков», одержавших победу в овертайме.

Автором единственной шайбы в составе гостей стал канадский нападающий Сидни Кросби, открывший счёт на 20-й минуте встречи. Перед началом этого матча Кросби делил с бывшим нападающим «Питтсбурга» Марио Лемье первое место в истории НХЛ по очкам, набранных одним игроком в матчах с «Филадельфией».

На их счету было по 124 очка. В 71 матче, проведённом с «Флайерз» Лемье забросил 51 шайбу и сделал 73 результативные передачи. Теперь Кросби набрал 125-е очко и единолично стал лучшим бомбардиром НХЛ в истории противостояний с «Флайерз». Сидни провёл 85 матчей с «Филадельфией», забросив 54 шайбы и сделав 71 голевую передачу.