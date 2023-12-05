Никита Кучеров вышел на 12-е место в истории НХЛ по очкам среди россиян

Сегодня, 5 декабря, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арене» завершилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт во встрече на восьмой минуте. За полторы минуты до окончания первого периода Кучеров записал в свой актив результативную передачу. Он вместе с Эриком Чернаком ассистировал на гол Энтони Чирелли. Таким образом, россиянин набрал в сегодняшнем матче два очка и вышел на 12-е место в истории НХЛ по очкам среди россиян. У Кучерова теперь 771 очко. Столько же у Сергея Зубова.

Следующая цель Кучерова — Павел Буре, в активе которого 779 очков. Лидер по очкам среди россиян — форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1499).