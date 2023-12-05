«Аризона» со счётом 6:0 разгромила «Вашингтон» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на «Маллетт-Арене» в Темпе (США) и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

Пять голов «койотов» в первом периоде уложились в 10-минутный интервал времени. Счёт в матче был открыт на девятой минуте, когда хозяева реализовали большинство — отличился Логан Кули. Следом точными бросками отметились Майкл Карконе (11-я минута), Ник Шмальц (15, 18) и Джейсон Цукер (19).

Шестую шайбу хозяева провели за несколько минут до окончания второго периода в тот момент, когда «Вашингтон» находился на льду в большинстве. Шведский защитник гостей Расмус Сандин допустил грубый обрез в средней зоне, вследствие которого Александр Керфут и Ник Бьюгстад выскочили «2 в 0» на голкипера Чарли Линдгрена. Нападающие хладнокровно разложили американского вратаря, несколько раз издевательски обыгравшись между собой, доиграв момент до верного завершения — точку в комбинации поставил Бьюгстад.

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отличиться по ходу матча не сумел.

«Вашингтон» потерпел второе поражение кряду. В прошлом матче клуб уступил «Вегасу» (1:4). Столичная команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 26-ю очками. «Аризона» вышла на седьмое место Западной конференции, у неё 28 очков.