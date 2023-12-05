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«НХЛ придётся с ним считаться». Журналист объяснил, побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки

«НХЛ придётся с ним считаться». Журналист объяснил, побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки
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Аналитик TSN Брайан Хейз поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Североамериканский журналист рассказал, что может помешать форварду «столичных» покорить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Кроме того, Хейз прокомментировал слабый старт сезона у россиянина. Аналитик рассказал, сможет ли Овечкин преодолеть неудачную серию.

«Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Думаю, что это вопрос времени. Нужно дать ему немного времени в этом сезоне. Он всё ещё идёт по графику на 23 гола за чемпионат. Многие игроки в НХЛ смогли бы принять этот факт, но мы понимаем, что не Ови. Единственная вещь, способная остановить его и не дать побить рекорд Гретцки, — это травмы, ослабевание организма. Он по-прежнему не пропускает матчи. Он по-прежнему играет в каждой встрече более 20 минут. У него было два подряд матча без бросков в створ — после этого он сотню раз потревожил вратарей своими бросками. Если он остаётся здоровым и бросает, он будет забивать. Овечкин всё ещё будет голеадором, с которым в НХЛ придётся считаться», — сказал Хейз в эфире TSN.

Отметим, что Овечкин в 22 матчах сезона-2023/2024 забил всего пять голов. Он отстаёт от Гретцки на 67 шайб.

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