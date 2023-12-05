Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист Sportsnet, сказавший, что ненавидел Овечкина, назвал россиянина величайшим

Журналист Sportsnet, сказавший, что ненавидел Овечкина, назвал россиянина величайшим
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканские журналисты Sportsnet Джастин Бёрн и Сэм МакКи обсудили российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Бёрн считает, что нападающему «столичных» нужно заполучить звание лучшего голеадора всех времён. МакКи сказал, что считает Овечкина величайшим игроком в истории.

«Мэттьюс идёт по тому же пути, что и Овечкин (смеётся). Если сравнивать с началом карьеры Ови… Овечкину, на мой взгляд, просто нужно заполучить титул лучшего снайпера всех времён. Но не по фактическому количеству голов? Верно. Потому что я думаю, что эра, в которую он играл, была иной, чем эпоха Гретцки», — сказал Бёрн в подкасте Sportsnet.

«Это справедливо. Он величайший, но не по количеству шайб, которые залетели в чужие ворота после его бросков», — ответил МакКи.

Ранее МакКи сказал, что ненавидел Овечкина и не хочет, чтобы Александр побил рекорд Уэйна Гретцки.

Материалы по теме
Журналист Sportsnet: я ненавидел Овечкина, не хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки!
Материалы по теме
«Отец Время догоняет его». Реакция Америки на затормозившуюся погоню Овечкина за Гретцки
«Отец Время догоняет его». Реакция Америки на затормозившуюся погоню Овечкина за Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android