Журналист Sportsnet, сказавший, что ненавидел Овечкина, назвал россиянина величайшим

Североамериканские журналисты Sportsnet Джастин Бёрн и Сэм МакКи обсудили российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Бёрн считает, что нападающему «столичных» нужно заполучить звание лучшего голеадора всех времён. МакКи сказал, что считает Овечкина величайшим игроком в истории.

«Мэттьюс идёт по тому же пути, что и Овечкин (смеётся). Если сравнивать с началом карьеры Ови… Овечкину, на мой взгляд, просто нужно заполучить титул лучшего снайпера всех времён. Но не по фактическому количеству голов? Верно. Потому что я думаю, что эра, в которую он играл, была иной, чем эпоха Гретцки», — сказал Бёрн в подкасте Sportsnet.

«Это справедливо. Он величайший, но не по количеству шайб, которые залетели в чужие ворота после его бросков», — ответил МакКи.

Ранее МакКи сказал, что ненавидел Овечкина и не хочет, чтобы Александр побил рекорд Уэйна Гретцки.