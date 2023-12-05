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«Вашингтон» повторил худший результат по пропущенным шайбам за один период с 1991 года

«Вашингтон» повторил худший результат по пропущенным шайбам за один период с 1991 года
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на «Маллетт-Арене» в Темпе (США) и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

Пять из шести голов «койотов» были забиты в первом периоде. Таким образом, «Вашингтон» повторил худший результат по пропущенным шайбам за один период за последние 32 года. Больше в течение одной 20-минутки «столичные» пропускали лишь в 1991 году в матче с «Калгари» (шесть шайб).

«Вашингтон» потерпел второе поражение кряду. В прошлом матче команда Спенсера Карбери уступила «Вегасу» (1:4). «Кэпиталз» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками.

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