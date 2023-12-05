Журналист Sportsnet: вы хотите, чтобы Гретцки сохранил свой рекорд. А кто не любит Уэйна?

Журналист Sportsnet Ник Кипреос поделился мыслями о рекорде великого канадца Уэйна Гретцки. Обозреватель считает, что многие болельщики и эксперты не хотят, чтобы российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин покорил это достижение. Тем не менее Кипреос отметил, что сам Гретцки хочет, чтобы его рекорд побили. По мнению журналиста, больше никто не сможет приблизиться к этому достижению, кроме Овечкина.

«Я понимаю. Так было всегда. Вы хотите, чтобы канадец сохранил этот рекорд. Какими бы ни были ваши политические взгляды, я это понимаю. Трудно не чувствовать то же самое, не так ли?

Но какая-то часть меня говорит: Овечкин был так хорош — и в течение такого долгого периода времени. И я не уверен, что именно чувствую по этому поводу. Типа, а кто не любит Гретцки? Но он сказал это. Кто-то должен бить рекорды. Гретцки сам это сказал. Другой вопрос: в глубине души хочет ли он сохранить свой рекорд, если рассматривать это с эгоистичной человеческой точки зрения? Я понимаю его. Я бы хотел, чтобы мой рекорд удержался. Но в то же время… мы никогда больше не увидим кого-либо, кто снова сможет приблизиться к рекорду Гретцки, не так ли?» — сказал Кипреос в подкасте Sportsnet.