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Журналист TSN: побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Я всё ещё думаю, что это и ежу понятно

Журналист TSN: побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Я всё ещё думаю, что это и ежу понятно
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Журналист TSN Джейми Макленнан поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Североамериканский аналитик оценил шансы форварда «столичных» побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в НХЛ, после слабого старта нынешнего сезона.

«Побьёт ли Ови рекорд Гретцки? Я всё ещё думаю, что это и ежу понятно. Сейчас мы просто пытаемся понять, сколько времени это займёт. Он выдал слабый старт, медленно вошёл в сезон. Мы все думали, что этот парень просто быстро оклемается и продолжит набивать статистику в течение многих лет. Потому что он всегда был стойким, огромным монстром.

Сейчас он слабо начал сезон. Отец Время догоняет его. И вы можете заметить, что он, будучи специалистом по игре в большинстве, в формате «пять на пять» не создаёт много моментов. Несколько голов забил в пустые ворота.

Я не сомневаюсь, что он сможет преодолеть эту проблему. Может быть, временной период, который потребуется для этого, немного увеличился из-за его игры», — сказал Макленнан в эфире TSN.

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