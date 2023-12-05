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«Не сказочный конец для грозного забивалы». Аналитик TSN — о возможных проблемах Овечкина

«Не сказочный конец для грозного забивалы». Аналитик TSN — о возможных проблемах Овечкина
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Журналист TSN Брайан Хейз высказался о погоне форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Североамериканский аналитик поделился мнением о ситуации, при которой российский нападающий будет играть до 42-43 лет, чтобы добраться до 895-й шайбы в карьере. По мнению Хейза, это будет выглядеть «уродливо». Журналист выразил надежду, что это не коснётся Овечкина.

«Если Овечкин будет играть до 42-43 лет, чтобы побить рекорд Гретцки, запятнает ли это его наследие? Да, это выглядит очень точно. Это может быть прецедентом. Ещё раз, я думаю, что это будет выглядеть уродливо. Правда. Надеюсь, что это не коснётся Овечкина. Как я уже сказал, вопрос в целостности темпа в игре Алекса, потому что, на мой взгляд, он уже утвердился в статусе величайшего голеадора всех времён. Но, если в конце он будет выглядеть победителем, когда команда будет отдавать передачи или бросать, молясь, чтобы шайба попала в его клюшку, голень или локоть и залетела в ворота, это будет выглядеть не очень хорошо. Это не сказочный конец для парня, который был поистине грозным забивалой с той самой секунды, когда дебютировал в НХЛ», — сказал Хейз в эфире TSN.

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