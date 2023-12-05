Шайбы Торопченко и Бучневича помогли «Сент-Луису» одержать выездную победу над «Вегасом»
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В Парадайзе, на «Ти-Мобайл Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Сент-Луис Блюз» (1:2 ОТ).
Обе шайбы в составе победителей на счету российских нападающих Алексея Торопченко и Павла Бучневича (решающая в овертайме). У хозяев единственный точный бросок сделал Джек Айкел.
«Сент-Луис» набрал 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас» имеет 37 очков и возглавляет таблицу Запада. В ближайшем матче эти соперники встретятся вновь, на сей раз — в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр».
НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2023, вторник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Торопченко (Парэйко, Сундквист) – 19:39 1:1 Айкел (Пьетранджело, Маршессо) – 52:58 (pp) 1:2 Бучневич (Томас, Парэйко) – 60:38
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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