Шайбы Торопченко и Бучневича помогли «Сент-Луису» одержать выездную победу над «Вегасом»

В Парадайзе, на «Ти-Мобайл Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Сент-Луис Блюз» (1:2 ОТ).

Обе шайбы в составе победителей на счету российских нападающих Алексея Торопченко и Павла Бучневича (решающая в овертайме). У хозяев единственный точный бросок сделал Джек Айкел.

«Сент-Луис» набрал 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас» имеет 37 очков и возглавляет таблицу Запада. В ближайшем матче эти соперники встретятся вновь, на сей раз — в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр».

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