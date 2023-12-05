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Безголевая серия Овечкина составляет уже семь матчей кряду

Безголевая серия Овечкина составляет уже семь матчей кряду
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на «Маллетт-Арене» в Темпе (США) и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

Таким образом, этот матч стал уже седьмым подряд для капитана «столичных» Александра Овечкина, в котором ему не удалось отметиться заброшенной шайбой. В последний раз россиянин поражал ворота соперника 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

Отметим, что Овечкин отстаёт от легендарного Уэйна Гретцки на 67 голов. На счету российского нападающего «Вашингтона» 827 шайб, а великий канадский хоккеист забил 894 гола. В сезоне-2023/2024 Овечкин пока что смог забросить всего пять шайб в 22 матчах. Суммарно он набрал 14 очков.

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