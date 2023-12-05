RMNB иронично высказалось об игре «Вашингтона» в обороне в матче с «Аризоной»

Издание Russian Machine Never Breaks (RMNB) иронично прокомментировало игру «Вашингтон Кэпиталз» в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (0:6).

Напомним, в этом матче «столичные» пропустили пять шайб за 10-минутный интервал времени в первом периоде.

Аккаунт RMNB в социальной сети Х сделал репост записи журналиста Крэйга Моргана, в которой была фотография огромного надувного мяча, лежащего возле входа для представителей СМИ на «Маллетт-Арене» в Темпе.

«Это могло залететь в ворота «Кэпиталз» сегодня», — подписало пост RMNB.

Фото: Соцсети Крэйга Моргана

«Вашингтон» потерпел второе поражение кряду. В прошлом матче клуб уступил «Вегасу» (1:4). Столичная команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками.