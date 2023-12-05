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«Вашингтон» потерпел самое крупное поражение за пять лет

«Вашингтон» потерпел самое крупное поражение за пять лет
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на «Маллетт-Арене» в Темпе (США) и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

Это поражение стало самым крупным для «столичных» с октября 2018 года, когда они ещё в статусе действующих обладателей Кубка Стэнли с таким же счётом уступили «Нью-Джерси Дэвилз».

«Вашингтон» потерпел второе поражение кряду, и этот матч стал уже седьмым подряд для капитана «столичных» Александра Овечкина, в котором ему не удалось отметиться заброшенной шайбой. В прошлом матче команда Спенсера Карбери уступила «Вегасу» (1:4). «Кэпиталз» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками.

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