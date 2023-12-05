Купер: теперь вы увидите от Василевского ту игру, которую он сам от себя хочет видеть

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о победе своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Даллас Старз» (4:0), а также прокомментировал первый шат-аут своего голкипера Андрея Василевского после длительного отсутствия из-за тяжёлой травмы.

«Сначала унижение, потом веселье. В один вечер залетает всё, в другой не залетает ничего. Просто тот факт, что тебя зовут Андрей Василевский, не означает, что ты можешь пропустить 207 дней, а потом выйти и сразу показать игру уровня претендента на «Везину». Он тоже должен найти свою игру. Теперь, я надеюсь, вы увидите от Василевского ту игру, которую он сам от себя хочет видеть», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, Андрей Василевский, совершивший по ходу данного матча 25 спасений своих ворот, был признан второй звездой встречи.