Форвард «Далласа» Дюшейн: мы знали, что Василевский будет великолепен

Нападающий «Даллас Старз» Мэтт Дюшейн прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:4).

«Мы знали, что Василевский будет великолепен. Мы разгромили их в последней игре (8:1. — Прим. «Чемпионата»). Очевидно, что Василевский не был самим собой в том матче. Он играл невероятно [сегодня]. Мы многое делали правильно. Я не хочу сказать, что мы полностью их переиграли или что-то подобное. Завтра у нас выходной, после чего нам предстоит матч с «Флоридой», — приводит слова Дюшейна официальный сайт НХЛ.

Напомним, Андрей Василевский, совершивший по ходу данного матча 25 спасений своих ворот, был признан второй звездой встречи. Это его 33-й шат-аут за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.