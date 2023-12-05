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«Возрастная команда, накопилась усталость». Дементьев — об игровом кризисе «Вашингтона»

«Возрастная команда, накопилась усталость». Дементьев — об игровом кризисе «Вашингтона»
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев предположил, в чём могут заключаться причины игрового спада «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, «столичные» проиграли два последних матча регулярного чемпионата НХЛ с общим счётом 1:10.

«Вашингтон» в кризисе по нескольким причинам. Возрастная команда, сыграли чуть более 20 игр, по очкам команда недалеко от зоны уайлд-кард. Накопилась моральная и физическая усталость, да ещё и не везёт. Например, в последней игре с «Аризоной» к моменту первого периода, когда счёт был 0:5, по броскам в створ ворот было практически равенство: 10 на 9 в пользу «койотов». Александр Овечкин был активен в своём «офисе», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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