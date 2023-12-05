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19-летний форвард «Аризоны», отличившийся в игре с «Вашингтоном», высказался об Овечкине

19-летний форвард «Аризоны», отличившийся в игре с «Вашингтоном», высказался об Овечкине
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19-летний центральный нападающий «Аризоны Койотс» Логан Кули, отметившийся заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (6:0), высказался о капитане «столичных» Александре Овечкине.

«С самого детства я был большим поклонником Александра Овечкина и обожал то, как он играет», — сказал Кули в интервью пресс-службе «Койотс».

Напомним, в матче с «Аризоной» «Вашингтон» пропустил пять шайб в первом периоде за 10-минутный отрезок игрового времени. «Кэпиталз» потерпели второе поражение кряду, и этот матч стал уже седьмым подряд для Овечкина, в котором ему не удалось отметиться заброшенной шайбой.

«Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 26 очками.

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