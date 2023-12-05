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Хоккейное агентство сообщило об интересе к форварду «Трактора» Шабанову в НХЛ

Хоккейное агентство сообщило об интересе к форварду «Трактора» Шабанову в НХЛ
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Хоккейное агентство Winners Hockey Agency в официальном телеграм-канале прокомментировало слухи об интересе к нападающему «Трактора» Максиму Шабанову со стороны ряда клубов НХЛ.

«Хотим прокомментировать многочисленные новости относительно интереса со стороны клубов Северной Америки к Максиму Шабанову.

Мы подтверждаем, что такая заинтересованность в нападающем у клубов НХЛ действительно есть, порядка пяти-шести команд уже выходили с предложениями, но решение Максим будет принимать по окончании контракта с ХК «Трактор», который заканчивается в 2024 году», — говорится в сообщении.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету 23-летнего Шабанова 38 матчей за челябинский коллектив, в которых он набрал 30 (15+15) очков.

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