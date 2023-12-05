Кожевников: Панарин радует не только голами, но и игрой. Великий хоккеист

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине.

Напомним, в последнем матче своей команды с «Сан-Хосе Шаркс» россиянин отметился хет-триком и результативной передачей. Всего в текущем сезоне на счету Панарина 35 (15+20) очков в 23 матчах и четвёртое место в гонке бомбардиров лиги после Никиты Кучерова (42), Давида Пастрняка (36) и Джей Ти Миллера (36).

«Панарин молодец! Великий хоккеист. Я говорю не первый раз — он один из моих любимых игроков. Артемий радует не только голами, но и игрой. Посмотрите, какие он передачи раздаёт, как игру ведёт. Удивительного ничего нет!» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.