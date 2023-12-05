Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: Панарин радует не только голами, но и игрой. Великий хоккеист

Кожевников: Панарин радует не только голами, но и игрой. Великий хоккеист
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине.

Напомним, в последнем матче своей команды с «Сан-Хосе Шаркс» россиянин отметился хет-триком и результативной передачей. Всего в текущем сезоне на счету Панарина 35 (15+20) очков в 23 матчах и четвёртое место в гонке бомбардиров лиги после Никиты Кучерова (42), Давида Пастрняка (36) и Джей Ти Миллера (36).

«Панарин молодец! Великий хоккеист. Я говорю не первый раз — он один из моих любимых игроков. Артемий радует не только голами, но и игрой. Посмотрите, какие он передачи раздаёт, как игру ведёт. Удивительного ничего нет!» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Он суперзвезда, его игру невозможно описать словами». Одноклубник Панарина — о россиянине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android