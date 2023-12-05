Кузнецов объяснил свои резонансные слова об обмене Орлова из «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов объяснил свой резонансный комментарий об обмене из команды своего экс-одноклубника Дмитрия Орлова, которые он произнёс в программе Дениса Казанского, Андрея Николишина и Сергея Гимаева «Скользкий лёд».

Напомним, в том выпуске Кузнецов заявил: «Такое чувство, что в этой организации тех, кто хочет там быть, выгоняют, а тех, кто не хочет, — оставляют».

«Это было сказано в определённом контексте. Мы весь день ходили, шутили, ведущие меня постоянно подкалывали… Мы с ними давно общаемся, они хорошие люди, и у этих разговоров была своя атмосфера. К сожалению, не все правильно поняли мои слова. Наверное, я такой человек — позитивный, открытый, и не задумывался о какой-то неверной интерпретации. Никогда никого не хотел оскорбить, тем более публично. Что было, то прошло, не хотелось бы всё это ворошить. Всё, уже проехали, забыли.

Есть ли у меня сейчас чёткий настрой быть в этом клубе? У меня — да. Наслаждаюсь каждым днём, с большим удовольствием прихожу сюда, пытаюсь поменять себя, поменять игру и приносить больше пользы команде. Даже когда бывают плохие дни, всё равно стараюсь делать что-то хорошее, чтобы команда побеждала. Повторюсь: рад оказаться в ситуации, когда у меня 4+6, но мы выиграли 10 матчей из 12, чем у меня было бы 10+10, но мы победили бы в двух играх из последних 10. Счастлив, что если проблема есть, то она — моя личная, а не командная!» — сказал Кузнецов в интервью изданию «Спорт-экспресс».