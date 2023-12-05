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Hockey Brothers в прямом эфире позвонили Голдобину и попросили денег на памперсы

Во время стрим-шоу «Впроброс» участники хоккейно-развлекательного канала Hockey Brothers в прямом эфире позвонили нападающему московского «Спартака» Николаю Голдобину с необычной просьбой.

Участник шоу — бывший хоккеист Денис Качин — попросил одного из лидеров бомбардирской гонки текущего сезона КХЛ перевести 1,5 тыс. рублей на памперсы.

Часть диалога между ним и Голдобиным выглядела следующим образом:

Качин. Коль, привет! Мне нужно срочно срочно полторы тысячи рублей, ребёнку на памперсы не хватает, скинь, пожалуйста, на карту, я тебе верну через час.

Голдобин. Хорошо.

Качин. Спасибо тебе большое, на Сбер.

Голдобин. Давай, давай.

Качин. Спасибо тебе, родной. Всё. А как дела-то вообще?

Голдобин. Нормалёк.

Качин. Да? Ну чё вы, выиграете Кубок?

Голдобин. В «Авиапарке» возимся.

Качин: А, ну отлично. Ты когда фотку… Да, хрен с ним, Коль, давай две! Два косаря.

Голдобин. Тебе реально нужно, или ты шутишь?

Качин. Да, да, я не шучу, реально, скинь, пожалуйста. Слушай, слушай, а когда ты фотку выложишь в Hockey Brothers в худи?

Голдобин. Да блин, я что-то забываю всё сфоткаться, она у меня висит просто, я думаю, когда её надеть, но что-то всё забываю.

Hockey Brothers – это хоккейно-развлекательный канал, на котором бывшие профессиональные хоккеисты собирают свою команду, чтобы сыграть матч со сборной России.