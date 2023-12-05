Источник: на стройке «СКА Арены» вновь серьёзно пострадал рабочий

23-летний электромонтажник провалился в люк на крыше строящегося дворца спорта «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Сообщается, что работник по имени Сергей занимался проводкой в чердачном помещении одного из корпусов стадиона. Передвигаясь, он случайно наступил на ревизионный люк и упал с высоты пяти метров. Молодой человек получил закрытые травмы головы, таза, ног и рёбер — его госпитализировали в НИИ Джанелидзе.

По информации источника, трудовая инспекция и в этот раз нашла ряд нарушений техбезопасности. Материалы передали в следственные органы.

Напомним, это уже не первый подобный случай за время строительства данной арены. В октябре было возбуждено уголовное дело также из-за падения рабочего с высоты.