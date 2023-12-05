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В «Авангарде» назвали причину помещения Рида Буше в список травмированных

Стала известна причина, по которой «Авангард» поместил американского форварда команды Рида Буше в список травмированных.

«У Рида Буше температура, он приболел», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе омского клуба.

Всего в текущем сезоне на счету 30-летнего американца 47 (28+19) очков в 36 матчах и третье место в гонке бомбардиров лиги после Владимира Ткачёва из «Авангарда» (53) и Николая Голдобина из «Спартака» (51).

В сезоне-2020/2021 Буше в составе «ястребов» стал обладателем Кубка Гагарина. Он является первым легионером из США, которому удалось выиграть главный трофей КХЛ.

Помимо «Авангарда», в КХЛ Рид Буше также выступал за ярославский «Локомотив». В НХЛ в послужном списке форварда выступления за «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Джерси Дэвилз».