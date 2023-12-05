Прибыльский о качестве льда в КХЛ: как-то всё в целом ухудшилось, может, импортозамещение

Защитник «Динамо» Андрей Прибыльский отметил проблему с качеством льда на аренах Континентальной хоккейной лиги.

«Периодически в КХЛ критикуют лёд, замечал какие-то проблемы? Да, есть такое. Раньше как будто бы не обращали на это внимания. Как-то всё в целом ухудшилось. Лучший лёд на «ВТБ Арене», конечно. В этом году, может быть, импортозамещение повлияло на это. Как бы ни звучало, но это влияет очень сильно на качество передач. Шайба где-то прыгает – и всё, ты не можешь её остановить», – сказал Прибыльский в интервью Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок обороны сыграл 22 матча, где отметился двумя результативными передачами с показателем полезности «+6».

Ранее Прибыльский рассказал о работе на сборах под руководством тренера Владимира Крикунова.