В «Барысе» оценили возможность создания второго казахстанского клуба в КХЛ

Тренер астанинского «Барыса» Константин Пушкарёв оценил вероятность создания второго казахстанского клуба в Континентальной хоккейной лиге.

«Есть ли вообще возможность завести ещё одну команду в КХЛ или это бессмысленно? Такие разговоры ходили давно и до сих пор ходят, но всё упирается в развитие КХЛ. Интересен ли им Усть-Каменогорск? Есть, например, Новокузнецк, тоже Мекка российского хоккея, но в КХЛ его не хотят видеть. Думаю, что второй клуб определённо пошёл бы на пользу казахстанскому хоккею. Но, я думаю, если он будет создаваться, то не в Усть-Каменогорске и даже не в Караганде. Единственный вариант — это Алматы. Огромный город и ребята проводили года три назад там выставочные матчи и просто полный стадион был, 12 тысяч, отличная арена и инфраструктура», — сказал Пушкарёв в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».