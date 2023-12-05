«Хлопнуло, вылетело, попал». Квартальнов — о победной шайбе «Динамо» в матче с «Сибирью»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победный матч с «Сибирью» (3:2) в Новосибирске.

«Всё-таки до гола «Сибири» игра была чуть-чуть инертная. Мне такие игры немножко не нравятся. Мы были не очень, «Сибирь»… Но дали шанс «Сибири» — она завелась, два гола забили. Но потом получилось у нас в самом начале третьего периода. Нечасто увидишь, как за 16 секунд два гола забивают. И игра опять переворачивается. И в конце вознаграждение получилось. Волков имел много моментов в этой поездке, всё никак не прорывало. Ну и хлопнуло, вылетело, попал. Здорово попал.

«Динамо» входит в режим плей-офф? У нас много ребят-белорусов, местных, молодых, тех, у кого небольшой опыт. Мы будем с прокрутками играть. У нас ноябрь не заладился, как мы видим. Тут надо терпеть. Здорово, что обыграли, вытащили последние две игры. Мы играли неплохие матчи, но за неплохие матчи очков не дают. Сегодня мы получили в равной борьбе два очка.

Кёрран с Калдисом пропускали матч во Владивостоке? Ротация состава, дали чуть отдохнуть ребятам, ничего страшного. Сыграли в своём усечённом составе. Мы исходим из своей ситуации. Здесь был немножко перебор, с «Амуром» была чистая потеря концентрации, ребята просели, устали. Дали им немножко перезагрузиться. Они наши лидеры, мы это понимаем. Это сработало. Понятно, что мы рисковали. Но надо немножко работать на перспективу.

Как отношусь к правилу о вбрасывании в зоне атаки при разорванном удалении? Мы можем дискутировать очень много о правилах. Но лига приняла это правило. Нравятся они кому-то или не нравятся – это хорошо, голы забивают в общем-то здесь. Лёд чистый, хороший, качественные игроки отдают качественные передачи, что мы и просили сделать. Чистый лёд для атаки очень хорош. Для обороняющихся, конечно, это проблема.

Горбунов зацепился на синей линии с Белоусовым? Подзавело. Ромка характерный парень. Эти мелкие моменты, как драка или большинство, подзаводят. Мне не очень такие игры нравятся, но очень много матчей идёт. Ребята подустали, энергии маловато.

Хотим ли подписать Ди? Я в первый раз об этом слышу. Может быть, примет руководство – будем работать.

Поеду ли со сборной Беларуси на Кубок Первого канала? Нет.

Колосов и Пинчук будут без паузы из-за Кубка Первого канала? Я в прошлом году не был. Но Колосов у нас парень молодой, он прогрессирует. Прошлый год – это прошлая ситуация. В этом году совершенно другая ситуация. Ребята подустали, многие дают отдых. Они тоже получат несколько дней отдыха. Кубок Первого канала всё-таки развлечение. Ребята отдохнут, получат фитнес-программу от нашего тренера. Там три игры, они дневные. Не думаю, что будут большие проблемы. Но будет игровая практика. Есть и плюсы, и минусы.

Две недели отдыха? Вся лига ждёт, многие ребята ждут этого. График тяжёлый, второй год лига ведёт этот график. Мы просели в ноябре, не очень хорошо сыграли. Кто-то тоже проваливается. Надо травмы залечить, перезагрузиться чуть-чуть, от хоккея вообще отойти.

Сравнима ли атмосфера на старой и новой аренах в Новосибирске? Хорошая атмосфера. Неполный был зал сегодня. Пока мы слабенькие для больших залов. Хорошая арена, качественное всё, приятно здесь находиться. Здорово, что такие дворцы открываются. Пробки большие», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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