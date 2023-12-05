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ЦСКА победил «Металлург», забросив 3 безответные шайбы, Федотов в 4-й раз сыграл «на ноль»

ЦСКА победил «Металлург», забросив 3 безответные шайбы, Федотов в 4-й раз сыграл «на ноль»
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В Магнитогорске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейского клуба со счётом 3:0.

На восьмой минуте первого периода Егор Соловьёв с передач Прохора Полтапова и Тахира Мингачёва открыл счёт в матче.

Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На девятой минуте третьего периода Фредрик Классон с передач Кирилла Долженкова и Артёма Барабоши забросил вторую шайбу армейского клуба в матче. В конце матча Павел Карнаухов установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Соловьёв (Полтапов, Мингачёв) – 07:56 (5x5)     0:2 Классон (Долженков, Барабоша) – 48:12 (5x5)     0:3 Окулов (Плотников) – 58:12 (en)    

Голкипер армейского клуба Иван Федотов в четвёртый раз в сезоне сыграл «на ноль».

В следующем матче магнитогорский «Металлург» примет на своей площадке нижегородское «Торпедо». Армейцы столицы сыграют в гостях с «Витязем». Обе встречи будут сыграны 7 декабря.

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