ЦСКА победил «Металлург», забросив 3 безответные шайбы, Федотов в 4-й раз сыграл «на ноль»

В Магнитогорске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейского клуба со счётом 3:0.
На восьмой минуте первого периода Егор Соловьёв с передач Прохора Полтапова и Тахира Мингачёва открыл счёт в матче.
Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.
На девятой минуте третьего периода Фредрик Классон с передач Кирилла Долженкова и Артёма Барабоши забросил вторую шайбу армейского клуба в матче. В конце матча Павел Карнаухов установил окончательный счёт в игре.
Голкипер армейского клуба Иван Федотов в четвёртый раз в сезоне сыграл «на ноль».
В следующем матче магнитогорский «Металлург» примет на своей площадке нижегородское «Торпедо». Армейцы столицы сыграют в гостях с «Витязем». Обе встречи будут сыграны 7 декабря.
- 5 декабря 2023
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