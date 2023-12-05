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«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд, уступив в гостях «Трактору»

«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд, уступив в гостях «Трактору»
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В Челябинске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 25-й секунде первого периода Данил Юртайкин с передач Максима Шабанова и Владимира Ткачёва открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Александр Шаров с передач Альберта Яруллина и Михаила Котляревского удвоил преимущество хозяев.

В начале второго периода Андрей Белозёров с передач Евгения Кашникова размочил счёт во встрече. На 19-й минуте периода Илья Карпухин с передач Сергея Калинина и Семёна Дер-Аргучинцева сделал счёт 3:1.

На 10-й минуте третьего периода Чарльз Робинсон с передачи Альберта Яруллина забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Юртайкин (Шабанов, Ткачёв) – 00:25 (5x5)     2:0 Шаров (Яруллин, Котляревский) – 11:49 (5x5)     2:1 Белозёров (Кашников) – 21:02 (5x5)     3:1 Карпухин (Калинин, Дер-Аргучинцев) – 38:12 (5x5)     4:1 Робинсон (Яруллин) – 49:10 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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