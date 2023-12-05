«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд, уступив в гостях «Трактору»

В Челябинске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На 25-й секунде первого периода Данил Юртайкин с передач Максима Шабанова и Владимира Ткачёва открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Александр Шаров с передач Альберта Яруллина и Михаила Котляревского удвоил преимущество хозяев.
В начале второго периода Андрей Белозёров с передач Евгения Кашникова размочил счёт во встрече. На 19-й минуте периода Илья Карпухин с передач Сергея Калинина и Семёна Дер-Аргучинцева сделал счёт 3:1.
На 10-й минуте третьего периода Чарльз Робинсон с передачи Альберта Яруллина забросил четвёртую шайбу в ворота гостей.
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- 5 декабря 2023
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