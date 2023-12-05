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СКА прервал 11-матчевую победную серию, проиграв в гостях «Автомобилисту» по буллитам

СКА прервал 11-матчевую победную серию, проиграв в гостях «Автомобилисту» по буллитам
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В Екатеринбурге закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал СКА. Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

На 15-й минуте стартового отрезка Андрей Обидин с передач Алексея Макеева и Алексея Бывальцева открыл счёт в игре. На 17-й минуте периода Владимир Кузнецов с передач Брукса Мэйсека и Никиты Трямкина удвоил преимущество хозяев.

На 19-й минуте второго периода Захар Бардаков с передач Борны Рендулича и Михаила Пашнина отыграл одну шайбу СКА.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки Сергей Толчинский с передачи Артёма Сергеева восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Анатолия Голышева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Обидин (Макеев, Бывальцев) – 14:53 (5x4)     2:0 Кузнецов (Мэйсек, Трямкин) – 16:27 (5x5)     2:1 Бардаков (Рендулич, Пашнин) – 38:27 (5x5)     2:2 Толчинский (Сергеев) – 45:35 (5x5)     3:2 Голышев – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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