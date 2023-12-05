«Даже не знаю, доктора спросите». Тренер «Барыса» — о Гранте, травмированном три месяца

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев после крупного поражения от «Авангарда» (1:5) в Омске ответил на вопрос о состоянии травмированного защитника астанинского клуба Алекса Гранта.

«Рассчитываю ли я в этом сезоне на Алекса Гранта, находящегося в списке травмированных с 13 сентября? Это я не знаю даже, не ко мне вопросы. У нас есть доктор, у него спрашивайте», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне защитник сыграл три матча, в которых отметился голом и результативной передачей.

Грант пополнил состав «Барыса» по ходу прошлого сезона и успел отметиться историческим достижением. Алекс стал первым защитником в истории КХЛ, оформившим покер в одной игре (в матче с «Адмиралом»). Грант в прошлом сезоне КХЛ провёл за «Барыс» в регулярном чемпионате 33 матча и набрал 17 (9+8) очков, проводя на льду по 21 минуте и 24 секунды в среднем (лучший результат в команде).