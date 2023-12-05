«И без Буше победили». Главный тренер «Авангарда» Кравец — о 5:1 с «Барысом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал уверенную победу над «Барысом» (5:1) в Омске.

«Очень хорошо, что перед перерывом и в концовке домашней серии победили с таким результатом. Но игра была непростой, два периода очень напряжённой борьбы. Хорошо, что в третьем периоде решили свои моменты, сыграли правильно. Но и первый период получился хорошим. Старались играть правильно, вратарь нас подтащил, держал счёт. Довольны игрой всей команды, довольны серией, а сегодняшняя игра, думаю, сгладила какие-то неудачи из предыдущих игр. Ребята отыграли на кураже, с желанием, порадовали болельщиков в преддверии паузы.

Для нас каждая игра – это вызов. Нужно всегда настраиваться на любого соперника, «Барыс» — очень непростая команда, и сегодняшний матч это подтвердил. Конечно, мы очень хотели, чтобы другие ребята себя проявили и показали, что они умеют хорошо играть и вести за собой команду к победе. Хорошо, что забили, и без Буше мы добились победы», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.