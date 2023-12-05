Михаил Кравец назвал примерные сроки возвращения в строй Рида Буше

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после уверенной победы над «Барысом» (5:1) в Омске рассказал о сроках возвращения одного из лидеров «ястребов» Рида Буше.

«У Буше простуда, высокая температура, видимо, подхватил вирус. Надеемся, что в течение недели выздоровеет. Филатьев в первой тройке сыграл здорово, забил очень хороший гол, не стушевался. Может, в первой смене не включился, а затем достойно отыграл всю игру. Поддержал Ткачёва и Спунера хорошими и правильными действиями. Мы довольны его игрой, рады, что воспитанники «Авангарда» появляются в команде и показывают отличный хоккей», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сегодня, 5 декабря, омский клуб поместил Рида Буше в список травмированных.