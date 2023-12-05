Тренер «Нефтехимика» Леонтьев: реализация на нуле, одну шайбу заковыряли, но этого мало

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал гостевое поражение от «Трактора» (1:4).

«Соперник мощно выглядел, здорово начал, забил быстрый гол. В целом по игре мы тоже имели моменты, но, к сожалению, не реализовали. Поэтому забросили так мало. Реализация на нуле. Одну шайбу заковыряли, но этого мало. А так – держали удар, забей в большинстве, и могло всё быть по-другому.

Пропустили быстрый гол в первой же смене? Разберём, посмотрим. Надо и в начале матчей и весь первый период держать удар. На выезде всегда тяжелее начинать. Домашняя команда всегда при поддержке трибун активнее начинает. Поэтому надо это учитывать.

Почему такая слабая реализация большинства? Мы отрабатываем на тренировках. У нас было неплохое большинство до определённого момента, потом перестало работать. Значит, нужно ещё усерднее прикладывать усилия в играх: быстрее двигать шайбу, нагнетать, бросать. Это обычные вещи, но их нужно делать.

Сегодня в составе был один 30-летний хоккеист и семь, родившихся в этом веке, это самая молодая команда, которая приезжала в Челябинск, это тоже так весь сезон? Наверное, нет. В начале сезона ребята были постарше. Мы строим команду на будущее, чтобы молодые ребята почувствовали мощь КХЛ и привыкали к таким боевым играм, как сегодня», — цитирует Леонтьева сайт «Трактора».