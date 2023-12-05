Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА от «Автомобилиста»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о гостевом поражении от «Автомобилиста» (2:3 Б). Напомним, прервалась 11-матчевая победная серия армейского клуба.

«Ожидали тяжёлой игры, понимали, что соперник — раненый зверь, для них это матч жизни, так и получилось. Соперника с победой, сильная и мастеровитая команда, много сильных игроков. Помним Масека (Мэйсека) с олимпийского финала, других ребят, мастера высокого уровня. Старались навязать свою игру, много времени провели в зоне атаки, два раза ошиблись. Перегруппировались, пропустив два гола, вытащили на характере, вырвали это очко боевое, важное для нас очко.

Благодарю всю команду за самоотверженную игру. Надо было больше забивать, где-то подвела реализация, не хватило свежести. Соперник два дня отдыхал, у всех разные графики. На буллитах надо расширять свой арсенал, у нас много серий, надо работать над этим, чтобы они смогли удивить соперника в следующих играх, сыграть неординарно. Здесь Толя-гол решил игру, поздравляю. Мы работаем дальше, для нас самая важная — следующая игра, в Челябинске сильный соперник», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.