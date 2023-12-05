Ротенберг: у Бардакова может быть перелом челюсти, это не хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после гостевого поражения от «Автомобилиста» (2:3 Б) рассказал о фоле против нападающего армейского клуба Захара Бардакова.

«Не было креатива в большинстве? Здорово сыграл «Автомобилист», они были свежее, два дня отдыха вносят коррективы. Поляна здесь 28 метров шириной, дома у нас 26. Нужно больше работать ногами, больше двигаться, играть в нашу лучшую игру, а не вставать по позициям. Мы меняли уже розыгрыш большинства, ещё раз внесём коррективы, улучшим этот компонент: игра в неравных составах — ключевые компоненты игры. Мы пропустили в меньшинстве, что для нас недопустимо.

Хочу отметить момент с Бардаковым, когда ему ударили в голову клюшкой. Возможно, он получил перелом, надо посмотреть этот эпизод, чтобы не было таких травм, когда клюшкой бьют в челюсть, шлагбаумом в челюсть, думаю, что это не хоккей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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