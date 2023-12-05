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Ротенберг: главное, чтобы тренеры не увозили игроков пачками в США

Ротенберг: главное, чтобы тренеры не увозили игроков пачками в США
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после гостевого поражения от «Автомобилиста» (2:3 Б) рассказал о проблеме отъезда молодых хоккеистов за океан.

«СКА закончил сотрудничество с екатеринбургской школой «Юность»? Там есть договор, надо смотреть договор. Здесь отличная школа, ребята тут развиваются. Они приняли такое решение, надо его уважать. Главное, чтобы игроки в регионах развивались и не уезжали из России, это самое главное, чтобы тренеры не увозили пачками игроков в США. Есть ситуации, когда родители сами договариваются о переезде — наша основная задача сейчас, чтобы игроки оставались в России. Мы рады, что смогли помочь восстановлению этой школы, отдали туда много игроков, они играли под брендом СКА, что для них хорошо. Надо разговаривать с директором школы и спрашивать, почему принято такое решение», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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