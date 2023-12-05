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Илья Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» и взял 71-й номер

Во время столичного дерби между «Спартаком» и «Динамо», которое проходит в эти минуты на стадионе «Мегаспорт», было объявлено о возвращении в стан красно-белых нападающего Ильи Ковальчука.

«Добро пожаловать домой, Илья», — сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Отмечается, что олимпийский чемпион взял 71-й номер.

Напомним, 40-летний Илья Ковальчук является воспитанником московского «Спартака», олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Он приостановил карьеру после сезона-2020/2021. Последним клубом Ковальчука был «Авангард».

Ранее председатель попечительского совета ХК «Спартак» Александр Якушев рассказал, когда Илья Ковальчук проведёт первую игру за красно-белых в КХЛ.