Тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от ЦСКА

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (0:3).

«Сегодня одна из самых худших игр. Соперник очень глубоко оборонялся. Примерно такая же игра была с «Ладой», когда приходилось много преодолевать среднюю зону. Много сил тратили и мало оставалось сил на позиционные атаки. Соперник сыграл дисциплинированно — не позволил нам сделать ни одной контратаки, в отличие от нас. Так бывает. Жизнь продолжается. Сделаем выводы. Осталась одна игра до перерыва. Постараемся в ней выложиться.

«Функционалка» у команды тоже подседает. Ночные перелёты бесследно не проходят. Сваливать всё только на это не стоит. В Астане мы всё-таки недонастроились. Несерьёзно относились к моментам и пропускали лёгкие голы. Игра со СКА психологически прибила. Играли лучше соперника, но упустили. Но и СКА после нас много отдал — сегодня тоже проиграл. Многое зависит от календаря. В ноябре был лайтовый календарь — мы его хорошо прошли. Сейчас, правда, силёнки заканчиваются. Сегодня мы не закопали гол, который придал бы нам уверенности», — цитирует Разина сайт КХЛ.