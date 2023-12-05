Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от ЦСКА

Тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (0:3).

«Сегодня одна из самых худших игр. Соперник очень глубоко оборонялся. Примерно такая же игра была с «Ладой», когда приходилось много преодолевать среднюю зону. Много сил тратили и мало оставалось сил на позиционные атаки. Соперник сыграл дисциплинированно — не позволил нам сделать ни одной контратаки, в отличие от нас. Так бывает. Жизнь продолжается. Сделаем выводы. Осталась одна игра до перерыва. Постараемся в ней выложиться.

«Функционалка» у команды тоже подседает. Ночные перелёты бесследно не проходят. Сваливать всё только на это не стоит. В Астане мы всё-таки недонастроились. Несерьёзно относились к моментам и пропускали лёгкие голы. Игра со СКА психологически прибила. Играли лучше соперника, но упустили. Но и СКА после нас много отдал — сегодня тоже проиграл. Многое зависит от календаря. В ноябре был лайтовый календарь — мы его хорошо прошли. Сейчас, правда, силёнки заканчиваются. Сегодня мы не закопали гол, который придал бы нам уверенности», — цитирует Разина сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА победил «Металлург», забросив 3 безответные шайбы, Федотов в 4-й раз сыграл «на ноль»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android