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Главный тренер ЦСКА Фёдоров: очень рад за команду, она сплотилась. Мы в процессе

Главный тренер ЦСКА Фёдоров: очень рад за команду, она сплотилась. Мы в процессе
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал сухую победу над «Металлургом» (3:0) в Магнитогорске.

«Важный матч для нас. Мы не совсем удачно сыграли в Челябинске. Сегодня приехала пара новых игроков. Рад за ребят, которые присоединились к нам и хорошо сыграли, особенно те, кто дебютировал в КХЛ. Очень рад за команду, она сплотилась, помогла вратарю сделать своё дело. Мы в процессе.

Почему заявил Егора Соловьёва? Потому что других игроков не было. Егор — молодец. Прилетел к нам ночью. Для первого матча я доволен его игрой. Очень сложно влиться в коллектив и выполнять поставленные задачи, особенно в игре без шайбы. Для первого раза он здорово сыграл именно без шайбы. А шайбой он распоряжался достаточно хорошо. Поздравляю его с первым голом. Это важный шаг. Дальше — только вперёд и становиться хорошим игроком в КХЛ», — приводит слова Фёдорова сайт КХЛ.

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