«Северсталь» дома победила «Ак Барс» и прервала четырёхматчевую победную серию казанцев

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В Череповце закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 50-й секунде первого периода Руслан Абросимов с передачи Никиты Коростелёва открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второго периода Дмитрий Моисеев с передач Руслана Абросимова и Адама Лишки удвоил преимущество хозяев. В середине двадцатиминутки Адам Лишка с передач Данила Аймурзина и Николая Буренова сделал счёт 3:0. На 16-й минуте периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Райли Барбера и Вячеслава Войнова размочил счёт в игре.

На шестой минуте третьего периода Андрей Чуркин с передач Ильи Иванцова и Никиты Коростелёва сделал счёт 4:1.