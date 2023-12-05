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Северсталь — Ак Барс. Прямая трансляция
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«Северсталь» дома победила «Ак Барс» и прервала четырёхматчевую победную серию казанцев

«Северсталь» дома победила «Ак Барс» и прервала четырёхматчевую победную серию казанцев
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В Череповце закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 50-й секунде первого периода Руслан Абросимов с передачи Никиты Коростелёва открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второго периода Дмитрий Моисеев с передач Руслана Абросимова и Адама Лишки удвоил преимущество хозяев. В середине двадцатиминутки Адам Лишка с передач Данила Аймурзина и Николая Буренова сделал счёт 3:0. На 16-й минуте периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Райли Барбера и Вячеслава Войнова размочил счёт в игре.

На шестой минуте третьего периода Андрей Чуркин с передач Ильи Иванцова и Никиты Коростелёва сделал счёт 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Абросимов (Коростелёв) – 00:50 (5x4)     2:0 Моисеев (Абросимов, Лишка) – 24:51 (5x5)     3:0 Лишка (Аймурзин, Буренов) – 30:24 (5x4)     3:1 Кагарлицкий (Барбер, Войнов) – 35:58 (5x4)     4:1 Чуркин (Иванцов, Коростелёв) – 45:30 (5x5)    
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