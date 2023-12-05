«Северсталь» дома победила «Ак Барс» и прервала четырёхматчевую победную серию казанцев
Поделиться
В Череповце закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На 50-й секунде первого периода Руслан Абросимов с передачи Никиты Коростелёва открыл счёт во встрече.
На пятой минуте второго периода Дмитрий Моисеев с передач Руслана Абросимова и Адама Лишки удвоил преимущество хозяев. В середине двадцатиминутки Адам Лишка с передач Данила Аймурзина и Николая Буренова сделал счёт 3:0. На 16-й минуте периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Райли Барбера и Вячеслава Войнова размочил счёт в игре.
На шестой минуте третьего периода Андрей Чуркин с передач Ильи Иванцова и Никиты Коростелёва сделал счёт 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Абросимов (Коростелёв) – 00:50 (5x4) 2:0 Моисеев (Абросимов, Лишка) – 24:51 (5x5) 3:0 Лишка (Аймурзин, Буренов) – 30:24 (5x4) 3:1 Кагарлицкий (Барбер, Войнов) – 35:58 (5x4) 4:1 Чуркин (Иванцов, Коростелёв) – 45:30 (5x5)
Комментарии
- 5 декабря 2023
-
21:48
-
21:37
-
21:15
-
21:11
-
21:05
-
21:01
-
20:59
-
20:55
-
20:50
-
20:48
-
20:44
-
20:41
-
20:29
-
20:24
-
20:17
-
20:13
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:44
-
19:41
-
19:37
-
19:24
-
19:18
-
19:13
-
19:06
-
19:03
-
18:58
-
18:43
-
18:23
-
18:13
-
18:00
-
17:52
-
17:45
Партнерский контент