Реакция скамейки «Спартака» на победный гол в ворота московского «Динамо»

В Москве закончилось столичное дерби в рамках Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» принимал «Динамо». Яркая встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 8:7.

В дополнительное время победу красно-белым принёс Александр Беляев с передачи Анселя Галимова. Скамейка «Спартака» радостными криками и объятиями встретила эту шайбу.

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Для Беляева этот гол стал пятым в текущем регулярном сезоне. На счету форварда 9 (5+4) результативных баллов.

Напомним, ранее пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что впервые в истории КХЛ две команды забросили в одной игре минимум по семь шайб. Столичное дерби вошло в тройку самых результативных в истории лиги.