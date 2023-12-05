Билялетдинов рассказал о поражении «Ак Барса» от «Северстали»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал гостевое поражение от «Северстали» (1:4).

«Первый гол был очень неожиданным. Мы готовились. Готовились неплохо, вот эта нелепая ошибка. Затем удаление, пропустили. Не совсем правильно сработали. Конечно, есть вопросы. Нужно исправлять ошибки, готовиться к следующему матчу.

Как бороться с большим количеством удалений? Мы боремся с этим. Мы очень много удаляемся, бывают игры, где мы играем без удалений. Есть игры, где удаления идут одно за другим. Это достаточно серьёзный вопрос. Мы общаемся, говорим на эту тему. Стараемся исправить ситуацию. Бывает, эмоции перехлёстывают.

Судя по календарю, «Ак Барс» дома играет лучше, чем в гостях? Не могу согласиться. Мы и на выезде неплохо играем. У нас была сложная ситуация, мы сейчас постепенно выкарабкиваемся», — цитирует Билялетдинова пресс-служба «Северстали».