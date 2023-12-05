Ларионов рассказал о настрое Кручинина на игру с «Ладой» цитатами футболиста Алана Ширера

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с «Ладой» (4:2) и рассказал, как настраивали на игру нападающего Алексея Кручинина.

«Во-первых, хотел бы поблагодарить хозяев за радушный прием. Впервые играли с «Ладой», надеюсь, что игра тольяттинским болельщикам понравилась. Ребят – с победой. Команда продолжает обретать уверенность.

В третьем периоде «Торпедо» выглядело заметно лучше, что сказали в перерыве команде? Говорим, обычно, перед игрой. Когда счёт ничейный, говорим о дисциплине и командных действиях. Преодолевать сложную оборону нужно было через скорость, пас, нестандартные действия. Это сыграло ключевую роль.

Кручинин сегодня набрал три очка, у него был особый настрой на эту игру? Лучшим, по мнению тренерского штаба, стал Конюшков, но Кручинин провёл очень хороший матч. Сегодня перед игрой подбросили ему несколько цитат известного английского футболиста Алана Ширера о Маркусе Рашфорде из «Манчестера Юнайтед» о том, насколько важно быть хорошим лидером, стабильным и при любой ситуации не падать низко. На него это подействовало, видимо.

В последние дни «Торпедо» подписало несколько новичков, но есть и ушедшие? Не хотим форсировать события. Команда выиграла три матча, поэтому, наверное, неправильно кого-то выводить сейчас из состава. Олег Ли пока только приехал, провёл одну тренировку с нами. Рассчитываем, что он поможет нам после перерыва, если нет каких-то повреждений у тех ребят, кто играл сегодня.

Наконец-то команда забила при игре «5 на 3», поработали над этим компонентом? С таким календарём нет времени это, поэтому вся работа в мозгах», — цитирует Ларионова пресс-служба «Лады».