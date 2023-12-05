Победная раздевалка «Спартака» после 8:7 в дерби с «Динамо»

В Москве закончилось столичное дерби в рамках Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» принимал «Динамо». Яркая встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 8:7.

После игры главный тренер красно-белых Алексей Жамнов поблагодарил команду за победу и предложил запомнить матч. Лучшим в матче был признан Павел Порядин, который согласился со словами наставника «Спартака».

Напомним, ранее пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что впервые в истории КХЛ две команды забросили в одной игре минимум по семь шайб. Столичное дерби вошло в тройку самых результативных в истории лиги.