«Команда разделилась на две части». Тренер «Лады» Браташ — о поражении от «Торпедо»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал о поражении от «Торпедо» (2:4) в Тольятти.

«Мы, конечно, расстроены поражением. Были предпосылки для более удачного исхода, но команда сегодня разделилась на две части: кто-то очень хорошо сыграл, а кто-то – оказался не готов. Будем разбираться, с чем это связано.

«Лада» приучила всех, что бьётся до конца, но в третьем периоде как раз соперник был сильнее? Проявлялась неготовность, о которой я сказал. Она была заметна и раньше, но наказали нас за неё в третьем периоде. Ну, и соперник у нас был сильный и достойный.

Остап Сафин пять матчей не набирает очков, что с ним? Мы тоже хотим это знать. Он говорит, что всё с ним хорошо.

Как оценю игру Троя Джозефса, вернувшегося после травмы? Понятно, что он может и должен играть лучше, но для первой игры сыграл нормально.

По ходу матча Михайлова и Алтыбармакяна поменяли местами, это связано с неготовностью игроков? Да, у нас два звена играли, хотели что-то поменять.

У команды была длительная выездная серия, сейчас – началась большая домашняя серия, можно считать это бонусом декабрьским? Мы готовимся по календарю, а не обсуждаем его», — приводит слова Браташа сайт «Лады».