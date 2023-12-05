Нападающий «Спартака» — о победе над «Динамо»: самый сумасшедший матч в моей карьере

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков рассказал о победе над «Динамо» в фантастическом столичном дерби с «Динамо» (8:7 ОТ).

«Наверное, да, это самый сумасшедший матч в моей карьере. Мне очень понравилось. Мы знали, что выиграем. У меня не было переживания. Не знаю даже, как объяснить такую результативность. Сегодня, кажется, залетало всё, что только могло залететь. Всё, что мы дали «Динамо» забить, они реализовали. Мы забили столько, сколько захотели. Классная игра, от которой все получили кайф. Эмоции только положительные, и даже после матча они ещё остались. Игра была нашей, инициатива была на нашей стороне. Просто нужно было допускать меньше ошибок», — цитирует Цыплакова «РИА Новости Спорт».