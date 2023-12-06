«Спартак» объявил о подписании Ильи Ковальчука

Сегодня московский хоккейный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с прославленным российским хоккеистои Ильёй Ковальчуком. По завершении драматичной игры с московским «Динамо» (8:7 ОТ) в соцсетях команды опубликовали видео с довольным олимпийским чемпионом 2018 года, которому показали место в раздевалке команды и вручили игровую майку с привычным номером 71.

Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув омский «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды.

Председатель попечительского совета ХК «Спартак» Александр Якушев ранее заявил, что 40-летний Ковальчук проведёт свою первую игру за «Спартак» 24 декабря против «Куньлунь Ред-Стар».