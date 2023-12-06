Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» объявил о подписании Ильи Ковальчука

«Спартак» объявил о подписании Ильи Ковальчука
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня московский хоккейный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с прославленным российским хоккеистои Ильёй Ковальчуком. По завершении драматичной игры с московским «Динамо» (8:7 ОТ) в соцсетях команды опубликовали видео с довольным олимпийским чемпионом 2018 года, которому показали место в раздевалке команды и вручили игровую майку с привычным номером 71.

Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув омский «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды.

Председатель попечительского совета ХК «Спартак» Александр Якушев ранее заявил, что 40-летний Ковальчук проведёт свою первую игру за «Спартак» 24 декабря против «Куньлунь Ред-Стар».

Материалы по теме
Матч с 15 голами вошёл в историю КХЛ! «Спартак» выиграл дерби и представил Ковальчука
Матч с 15 голами вошёл в историю КХЛ! «Спартак» выиграл дерби и представил Ковальчука
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android